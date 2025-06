CANESTIVALES HERVÉ ACOSTA Canet 5 août 2025 07:00

Hérault

CANESTIVALES HERVÉ ACOSTA Grand’Place Canet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Venez assister au concert d’Hervé Acosta, auteur compositeur et interprète originaire d’Espagne.

Venez assister au concert d’Hervé Acosta, auteur compositeur et interprète originaire d’Espagne.

Originaire d’Espagne, Hervé Acosta est un auteur, compositeur et interprète talentueux. Véritable showman, il électrise les salles de concert et les arènes du sud de la France.

Grand admirateur de Johnny Hallyday et de Jean-Jacques Goldman, auxquels il rend régulièrement hommage sur scène, il promet un spectacle riche en énergie et en émotions… pour le plus grand bonheur du

public !

Accès libre. .

Grand’Place

Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 40 accueilcanet.mairie@wanadoo.fr

English :

Join us for a concert by Spanish singer-songwriter Hervé Acosta.

German :

Besuchen Sie das Konzert von Hervé Acosta, einem aus Spanien stammenden Autor, Komponisten und Interpreten.

Italiano :

Venite a godervi il concerto di Hervé Acosta, cantautore originario della Spagna.

Espanol :

Venga a disfrutar de un concierto de Hervé Acosta, cantautor originario de España.

L’événement CANESTIVALES HERVÉ ACOSTA Canet a été mis à jour le 2025-06-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS