Cani-balade avec la meute de chiens nordiques Metzeral

Cani-balade avec la meute de chiens nordiques

1 rue du couvent Metzeral Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-09 08:00:00

fin : 2026-04-30 10:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14

Envie de découvrir une activité originale ? Laissez-vous tracter par un chien lors d’une cani-balade, une promenade dynamique et ludique en pleine nature ! Accessible à tous, la balade vous emmène sur les sentiers proches du Breitfirst, dans un cadre magnifique.

Plongez dans une expérience unique en pleine nature avec la cani-balade ! Laissez-vous guider par un chien pour une promenade ludique et dynamique sur les sentiers proches du Breitfirst. Accessible à tous, cette activité combine aventure, complicité avec l’animal et découverte des paysages. Une façon originale de profiter des grands espaces, de se ressourcer et de créer des souvenirs inoubliables, seul, en famille ou entre amis. Que vous soyez amateur de nature, passionné d’animaux ou simplement curieux, laissez-vous emporter par le plaisir du contact avec le chien et le rythme de la balade.

Informations pratiques

Horaires 8h-10h

Durée environ 2h

Dénivelé 100m maximum

Âge minimum 4 ans, pouvant marcher pendant 1h15

Porte-bébé Autorisé

Toutourisme Chiens non autorisés

Tarifs

Adulte 40€

Enfant (10 18 ans) : 40€

Enfant (4 9 ans) 30€

Tarifs Munstercard

Si vous séjournez dans la vallée de Munster, votre hébergeur possède peut-être la Munstercard, un précieux sésame qui vous permet de bénéficier d’un tarif avantageux sur cette activité.

Adulte 35€

Enfant (10 18 ans) : 35€

Enfant (4 9 ans) 25€

Préparation

Avoir de bonnes chaussures de randonnée, une tenue adaptée et de quoi s’hydrater.

À noter

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel.

Pour le bien-être des chiens, la sortie pourra être annulée en cas de fortes chaleurs.

La sortie est confirmée dès 4 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée. .

1 rue du couvent Metzeral 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for an original activity? Let yourself be pulled by a dog on a cani-balade, a dynamic and fun walk in the heart of nature! Accessible to all, the walk takes you along the trails near Breitfirst, in a magnificent setting.

L’événement Cani-balade avec la meute de chiens nordiques Metzeral a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster