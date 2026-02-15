Cani-Rando à la découverte de la meute

Sewen Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-01

fin : 2026-12-31

Profitez d’une balade avec les chiens qui vous tractent en harnais pour découvrir le parc naturel du Ballon des Vosges. Ouvert aux adultes et enfants à partir de 6 ans. Le circuit sera déterminé selon la demande et le niveau sportif. Uniquement sur réservation par mail laetitiawentzel90@gmail.com

La structure, où vivent 40 chiens, peut être visitée à la demi-journée. La visite inclut la présentation des deux races élevées et des chiots, des explications sur la hiérarchie de la meute, le lien entre le loup et le chien, ainsi que des conseils pour bien approcher les chiens, prévenir les morsures et adopter les bons gestes. Des interactions avec les chiens et les chiots viennent compléter l’expérience.

La visite se poursuit par une balade dans le parc naturel du Ballon des Vosges, avec les chiens qui tractent les participants grâce à leur harnais. Les enfants à partir de 6 ans peuvent participer.

Le circuit est adapté en fonction des demandes et du niveau sportif de chacun. .

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est laetitiawentzel90@gmail.com

English :

Enjoy a walk with dogs in harness to discover the Ballon des Vosges nature park. Open to adults and children aged 6 and over. The circuit will be determined according to demand and level of fitness. Reservations only by e-mail: laetitiawentzel90@gmail.com

