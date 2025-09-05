Cani rando chiens de traineaux Lamoura

Combe Arbey Lamoura Jura

Tarif : 29 – 29 – EUR

Début : 2025-09-05 08:30:00

fin : 2025-09-14

2025-09-05 2025-09-14 2025-09-15

Après une rencontre avec les chiens, un briefing sur la conduite à tenir avec vos chiens, nous partons en randonnée sportive en sous bois avec nos compagnons accrochés à la ceinture…nous profitons de la matinée pour découvrir la vie avec les chiens, leur mode de vie, leur travail tout au long de l’année, la hiérarchie qui s’établit entre les différents membres de la meute…Après environ 1h15 de randonnée active avec les chiens, chacun prendra le soin de dételer son chien, l’abreuver et le brosser pour le plus grand plaisir des chiens et des randonneurs. .

Combe Arbey Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté info@sentiers-nordiques.fr

