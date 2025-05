Cani-rando du Colibri – Villesèque, 29 juin 2025 07:30, Villesèque.

Lot

Cani-rando du Colibri Trébaïx Villesèque Lot

Gratuit

Début : 2025-06-29 07:30:00

fin : 2025-06-29 14:00:00

2025-06-29

Organisée par l’association L’Effet Colibri, cette randonnée matinale est ouverte à tous les marcheurs accompagnés de leurs fidèles compagnons à quatre pattes mais aussi à toute personne souhaitant profiter d’un moment convivial et solidaire. Ensemble, vous découvrirez les magnifiques paysages des Gorges de Landorre.

L’association L’Effet Colibri vous invite à participer à la première édition de la Cani-Rando du Colibri, une matinée conviviale de randonnée canine au cœur des magnifiques gorges de Landorre, au départ du petit village de Trébaïx (Tour de Trébaïx) suivi d’un grand pique-nique partagé près de la Magnifique Tour historique de Trébaïx.

Les bénéfices permettront l’acquisition de matériel événementiel destiné aux futures actions caritatives de l’association.

Réservation et inscription sur: https://www.helloasso.com/associations/l-effet-colibri/evenements/la-cani-rando-du-colibri-2025-crdc-25

À partir de 7h30:

Accueil des participants.

Retrait des kits de randonnée.

Briefing sécurité et informations pratiques.

Espace café en libre-service.

8h00 Départ du circuit Grand Colibri : 14 km D+300 m. 3 points de ravitaillement prévus.

Circuit destiné aux randonneurs expérimentés, traversant le village des Roques, les gorges de Landorre et le village de Cambayrac.

9h00 Départ du circuit Moyen Colibri : 10 km D+150 m. 2 points de ravitaillement prévus.

Parcours intermédiaire incluant une descente dans les gorges de Landorre et une jonction avec le circuit Petit Colibri à La Rouquette.

10h00 Départ du circuit Petit Colibri : 7 km D+100 m. Un point de ravitaillement prévu.

Circuit familial traversant champs, bois et villages (La Rouquette), avec un retour paisible vers Trébaïx.

À partir de 12h00:

Apéritif partagé à l’arrivée puis pique-nique partagé: chacun emmène un plat et une boisson.

Rafraîchissements offerts à tous les participants.

Règlement:

Chiens tenus en longe en permanence.

Respect du balisage et des consignes de sécurité.

Les participants doivent être en aptitude physique pour participer à la randonnée.

Ramassage des déjections obligatoire. .

Trébaïx

Villesèque 46090 Lot Occitanie contact.leffetcolibri@gmail.com

English :

Organized by the L’Effet Colibri association, this morning hike is open to all walkers accompanied by their faithful four-legged companions, as well as to anyone wishing to enjoy a friendly, supportive event. Together, you’ll discover the magnificent scenery of the Gorges de Landorre.

The L’Effet Colibri association invites you to take part in the first edition of the Cani-Rando du Colibri, a friendly morning of canine trekking in the heart of the magnificent Gorges de Landorre, starting from the small village of Trébaïx (Tour de Trébaïx), followed by a large picnic near the magnificent historic Tour de Trébaïx.

Profits will be used to purchase equipment for future charity events.

Bookings and registrations at: https://www.helloasso.com/associations/l-effet-colibri/evenements/la-cani-rando-du-colibri-2025-crdc-25

German :

Diese vom Verein L’Effet Colibri organisierte Morgenwanderung steht allen Wanderern mit ihren treuen vierbeinigen Begleitern offen, aber auch allen anderen, die einen geselligen und solidarischen Moment genießen möchten. Gemeinsam werden Sie die wunderschönen Landschaften der Gorges de Landorre entdecken.

Der Verein L’Effet Colibri lädt Sie ein, an der ersten Ausgabe der Cani-Rando du Colibri teilzunehmen, einer geselligen Hundewanderung im Herzen der wunderschönen Schluchten von Landorre, die im kleinen Dorf Trébaïx (Tour de Trébaïx) beginnt und mit einem großen gemeinsamen Picknick am historischen Turm von Trébaïx endet.

Der Erlös wird für den Kauf von Veranstaltungsmaterial für zukünftige Wohltätigkeitsaktionen des Vereins verwendet.

Reservierung und Anmeldung unter: https://www.helloasso.com/associations/l-effet-colibri/evenements/la-cani-rando-du-colibri-2025-crdc-25

Italiano :

Organizzata dall’associazione L’Effet Colibri, questa passeggiata mattutina è aperta a tutti gli escursionisti accompagnati dai loro fedeli compagni a quattro zampe e a tutti coloro che cercano un’esperienza amichevole e solidale. Insieme, scoprirete il magnifico scenario delle Gole di Landorre.

L’associazione L’Effet Colibri vi invita a partecipare alla prima edizione della Cani-Rando du Colibri, una mattinata di trekking canino nel cuore delle magnifiche gole di Landorre, partendo dal piccolo villaggio di Trébaïx (Tour de Trébaïx), seguita da un grande picnic vicino alla magnifica Tour de Trébaïx storica.

I profitti saranno utilizzati per l’acquisto di attrezzature per i futuri eventi di beneficenza.

Prenotazioni e iscrizioni su: https://www.helloasso.com/associations/l-effet-colibri/evenements/la-cani-rando-du-colibri-2025-crdc-25

Espanol :

Organizado por la asociación L’Effet Colibri, este paseo a primera hora de la mañana está abierto a todos los senderistas acompañados de sus fieles compañeros de cuatro patas, así como a cualquiera que busque una experiencia amistosa y solidaria. Juntos descubrirán los magníficos paisajes de las Gargantas de Landorre.

La asociación L’Effet Colibri le invita a participar en la primera edición del Cani-Rando du Colibri, una amistosa mañana de senderismo canino en el corazón de las magníficas gargantas de Landorre, con salida desde el pequeño pueblo de Trébaïx (Tour de Trébaïx) seguida de un gran picnic cerca de la magnífica e histórica Tour de Trébaïx.

Los beneficios se destinarán a la compra de material para futuros actos benéficos.

Reservas e inscripciones en: https://www.helloasso.com/associations/l-effet-colibri/evenements/la-cani-rando-du-colibri-2025-crdc-25

