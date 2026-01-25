Cani Rando du Sancerrois Saint-Satur
Cani Rando du Sancerrois Saint-Satur dimanche 29 mars 2026.
Cani Rando du Sancerrois
Saint-Satur Cher
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Envie d’une aventure nature à partager avec ton chien (ou sans) ?
Rejoins-nous pour une randonnée guidée de 10 km au cœur des magnifiques paysages du Sancerrois
Avec ou sans chien, tout le monde est bienvenu !
Ravitaillement avec produits locaux inclus
Un événement canin convivial à ne pas manquer
Places limitées pense à t’inscrire rapidement !
Nature, sport, partage et bonne humeur t’attendent… viens marcher avec nous ! ??? 9 .
Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire marcdelav@gmail.com
English :
Looking for a nature adventure to share with your dog (or without)?
Join us for a 10 km guided hike through the magnificent Sancerrois countryside
