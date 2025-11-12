Cani-rando nocturne et dégustation de produits locaux PAYOLLE Campan

Cani-rando nocturne et dégustation de produits locaux

PAYOLLE Lac de Payolle Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 18:00:00

fin : 2026-02-25 20:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Petite randonnée à la frontale sous les étoiles adaptée aux familles avec nos chiens suivi d’une collation chaude et spécialités de la vallée, sans oublier les chamallows grillés autour du feu.

Lien de RDV taper Traîneaux Pyrénéens sur Googlemaps pour obtenir le point de rdv près du lac de Payolle

Age minimum 5 ans.

Frontales fournies .

PAYOLLE Lac de Payolle Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 77 14 21

English :

Family-friendly hike under the stars with our dogs, followed by a hot snack of valley specialities and marshmallows roasted around the fire.

German :

Kleine, familienfreundliche Wanderung mit unseren Hunden unter dem Sternenhimmel mit Stirnlampe, gefolgt von einem warmen Imbiss und Spezialitäten aus dem Tal, nicht zu vergessen die am Feuer gerösteten Marshmallows.

Italiano :

Una breve escursione per famiglie sotto le stelle con i nostri cani, seguita da uno spuntino caldo e dalle specialità della valle, senza dimenticare i marshmallow arrostiti intorno al fuoco.

Espanol :

Una corta caminata familiar bajo las estrellas con nuestros perros, seguida de un tentempié caliente y especialidades del valle, sin olvidar los malvaviscos asados alrededor del fuego.

