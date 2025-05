Cani-rando – Weiterswiller, 9 juin 2025 08:30, Weiterswiller.

Bas-Rhin

Cani-rando 12 Rue de la Wantzneau Weiterswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-06-09 08:30:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-06-09

2025-06-29

2025-07-14

2025-08-03

2025-08-15

2025-08-31

La complicité avec votre fidèle compagnon est unique rejoignez-nous pour une sortie conviviale avec d’autres amoureux des animaux, le temps d’une randonnée accompagnée de 10km. Le parcours a été soigneusement sélectionné, pour être accessible à tous… à deux et quatre pattes. Enfilez vos chaussures de randonnée et attrapez la laisse pour un moment de détente en pleine nature.

Une balade qui a du chien !

Les groupes sont limités à 10 participants maximum, garantissant une ambiance conviviale et des échanges enrichissants. Entouré de passionnés et de professionnels du monde canin, vous aurez l’opportunité d’échanger des conseils sur l’éducation et le bien-être de votre chien. .

12 Rue de la Wantzneau

Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 25 53 11 bonjour@lespattesetvous.fr

English :

The complicity with your faithful companion is unique: join us for a convivial outing with other animal lovers, for a 10km accompanied hike. The route has been carefully selected to be accessible to all… with two and four legs. Put on your hiking boots and grab the leash for a moment of relaxation in the heart of nature.

German :

Die Nähe zu Ihrem treuen Begleiter ist einzigartig: Begleiten Sie uns auf einer 10 km langen, begleiteten Wanderung zu einem geselligen Ausflug mit anderen Tierliebhabern. Die Strecke wurde sorgfältig ausgewählt, damit sie für alle zugänglich ist sowohl für Zwei- als auch für Vierbeiner. Ziehen Sie Ihre Wanderschuhe an und schnappen Sie sich die Leine für einen entspannten Moment inmitten der Natur.

Italiano :

Il legame con il vostro fedele compagno è unico: unitevi a noi per un’uscita amichevole con altri amanti degli animali in una passeggiata accompagnata di 10 km. Il percorso è stato accuratamente selezionato per essere accessibile a tutti… a due e quattro zampe. Indossate le scarpe da trekking e prendete il guinzaglio per un momento di relax all’aria aperta.

Espanol :

El vínculo con su fiel compañero es único: únase a nosotros para una salida amistosa con otros amantes de los animales en un paseo acompañado de 10 km. El recorrido ha sido cuidadosamente seleccionado para que sea accesible a todo el mundo… con dos y cuatro patas. Póngase las botas de montaña y coja la correa para disfrutar de un momento de relax al aire libre.

