Cani trail de la vallée de la sonnette Stade de foot Saint-Laurent-de-Céris dimanche 7 décembre 2025.
Stade de foot LE STADE Saint-Laurent-de-Céris Charente
Début : Dimanche 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 14:00:00
2025-12-07
Canitrail sur une distance de 12 kms environ
Canirando
Pour tous les niveaux
Stade de foot LE STADE Saint-Laurent-de-Céris 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 40 12 89 alexandraquichaud@gmail.com
English :
Canitrail over a distance of about 12 kms
Canirando
For all levels
German :
Canitrail auf einer Strecke von ca. 12 km
Canirando
Für alle Niveaus
Italiano :
Canitrail su una distanza di circa 12 km
Canirando
Per tutti i livelli
Espanol :
Canitrail sobre una distancia aproximada de 12 kms
Canirando
Para todos los niveles
L’événement Cani trail de la vallée de la sonnette Saint-Laurent-de-Céris a été mis à jour le 2025-01-13 par Office de Tourisme Charente Limousine