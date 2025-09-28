Cani’Colloc 2025 Rue de la Gare Cabanac-et-Villagrains

Cani’Colloc 2025 Rue de la Gare Cabanac-et-Villagrains dimanche 28 septembre 2025.

Cani’Colloc 2025

Rue de la Gare Ancienne gare de Cabanac et Villagrains Cabanac-et-Villagrains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Les amoureux des chiens sont à la fête !

Le dimanche 28 septembre, de 10h à 17h, l’ancienne gare de Cabanac (33) se transformera en un véritable paradis pour nos amis à quatre pattes et leurs maîtres.

Que vous soyez un passionné de sports canins ou simplement désireux de partager un bon moment avec votre compagnon, cette journée est faite pour vous.

De nombreux ateliers et démonstrations seront proposés pour toutes les envies.

Le Cani’Colloc, c’est aussi l’occasion de découvrir un marché de créateurs unique en son genre. Des artisans passionnés proposeront leurs créations colliers, laisses, longes, médailles, bandanas, friandises artisanales et mastications naturelles. L’occasion idéale pour gâter votre chien avec des produits de qualité, originaux et souvent locaux. .

Rue de la Gare Ancienne gare de Cabanac et Villagrains Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 21 06 34 Aude.dog@hotmail.com

English : Cani’Colloc 2025

German : Cani’Colloc 2025

Italiano :

Espanol : Cani’Colloc 2025

L’événement Cani’Colloc 2025 Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2025-09-13 par Sud Bordeaux Tourisme