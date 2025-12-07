Canicross à Levet Levet

Canicross à Levet

Stade Levet Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 08:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Le Club UCCA (union cross canin athlétique) organise le Canicross des copains avec un parcours de cani cross, cani vtt et cani duathlon. Sur place des stands canins sont installés, une ostéopathe/masseur canin, la SPBA ravie de recevoir vos dons afin que Noël soit doux pour tous.

Cette année, formule classique pour cette réunion sportive et canine Canicross, canivtt, canitrotinette et épreuve de caniduathlon et de canimarche. Les enfants pourront aussi concourir avec leurs animaux sur un parcours adapté.

Compte tenu de la période proche des fêtes, le thème de Noël sera mis à l’honneur, les déguisements seront les bienvenues et seront récompensés seul nos amis les chiens ne seront pas déguisés. .

Stade Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 46 53 29 51

English :

Club UCCA (union cross canin athlétique) is organizing LE RELAIS DES COPAINS 2024 in caniCROSS/caniVTT at the Levet stadium. On site, you’ll find a canine osteopath/masseur, various canine stands, and the SBPA for donations of blankets, kibbles, leashes, etc.

