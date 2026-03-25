Canicross & Canimarche rue du Pressoir Huriel
Canicross & Canimarche rue du Pressoir Huriel dimanche 5 avril 2026.
Canicross & Canimarche
rue du Pressoir En face de la salle des fêtes Huriel Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:30:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
♂️ Amateurs de sport et de nature, cet événement est pour vous !
Venez participer au Canicross & Canimarche
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rue du Pressoir En face de la salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 36 47 86
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English :
???? Sport and nature lovers, this event is for you!
Come and take part in Canicross & Canimarche
L’événement Canicross & Canimarche Huriel a été mis à jour le 2026-03-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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