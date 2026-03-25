Canicross & Canimarche rue du Pressoir Huriel

Canicross & Canimarche

rue du Pressoir En face de la salle des fêtes Huriel Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

‍‍♂️ Amateurs de sport et de nature, cet événement est pour vous !



Venez participer au Canicross & Canimarche

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rue du Pressoir En face de la salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 36 47 86

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English :

???? Sport and nature lovers, this event is for you!



Come and take part in Canicross & Canimarche

L’événement Canicross & Canimarche Huriel a été mis à jour le 2026-03-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ