Canicross & Canimarche rue du Pressoir Huriel

Canicross & Canimarche rue du Pressoir Huriel dimanche 5 avril 2026.

Canicross & Canimarche

rue du Pressoir En face de la salle des fêtes Huriel Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:30:00
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

‍‍♂️ Amateurs de sport et de nature, cet événement est pour vous !

Venez participer au Canicross & Canimarche
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rue du Pressoir En face de la salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 36 47 86 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

???? Sport and nature lovers, this event is for you!

Come and take part in Canicross & Canimarche

L’événement Canicross & Canimarche Huriel a été mis à jour le 2026-03-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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