Canicross des impressionnistes Vernon

3 parcours pour tous les goûts et tous les mollets, que vous soyez un sprinteur du dimanche ou un marathonien en herbe. Préparez vous à courir, transpirer et peut-être même à négocier avec votre chien pour qu’il tire un peu plus (ou un peu moins).
– canicross long et court
– canitrott et canivtt
– défi 1km chronométré
Une cani marche pour le loisir et le plaisir de tous sera organisé sur le parcours du 7km.
Rendez-vous au Plateau de l’Espace.
Horaires
– Remise des dossards a partir de 8h00
– Briefing par mail sauf pour les enfants
– Briefing pour les enfants 5 mn avant le départ de l’épreuve
Remise des prix
– Podium 13h00 pour le Canivtt,Canitrott et Canicross court.
– Podium 16h00 Canicross long, enfants et Défi 1km. .
Plateau de l’Espace Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 10 93 48 47
