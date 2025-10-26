Canicross des impressionnistes Vernon

Canicross des impressionnistes Vernon dimanche 26 octobre 2025.

Canicross des impressionnistes

Plateau de l’Espace Vernon Eure

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

3 parcours pour tous les goûts et tous les mollets, que vous soyez un sprinteur du dimanche ou un marathonien en herbe. Préparez vous à courir, transpirer et peut-être même à négocier avec votre chien pour qu’il tire un peu plus (ou un peu moins).

– canicross long et court

– canitrott et canivtt

– défi 1km chronométré

Une cani marche pour le loisir et le plaisir de tous sera organisé sur le parcours du 7km.

Rendez-vous au Plateau de l’Espace.

Horaires

– Remise des dossards a partir de 8h00

– Briefing par mail sauf pour les enfants

– Briefing pour les enfants 5 mn avant le départ de l’épreuve

Remise des prix

– Podium 13h00 pour le Canivtt,Canitrott et Canicross court.

– Podium 16h00 Canicross long, enfants et Défi 1km. .

Plateau de l’Espace Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 10 93 48 47

