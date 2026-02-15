Canicross Les rives du Dolo Château Bressuire

Canicross Les rives du Dolo

Château 5 Rue du Château Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

4 ème édition des Rives du Dolo, avec canitrottinette, canivtt, canicross, courses enfants et relais.

De beaux parcours nature sur les hauteurs du château avec du dénivelé, des singles, des descentes techniques, des parties de relances le tout le long de la rivière Le Dolo.

Buvette et restauration sur place 2 food-trucks (burgers et crêpes salées/sucrées). .

Château 5 Rue du Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 23 52 48

