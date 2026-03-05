Canicross Lunéville
Canicross Lunéville dimanche 22 mars 2026.
Canicross
Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
5e édition organisée par le Lions Club de Lunéville et Sports Canins Lunévillois
Cani cross, cani VTT, cani pédicyle, cani marche, cani enfants
Buvette et restauration sur place
Informations et inscriptions sur ffslc.fr https://courses.ffslc.fr/event-fiche/1069, https://ffslc.fr/reglement-de-course/Tout public
.
Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
5th edition organized by the Lunéville Lions Club and Sports Canins Lunévillois
Cani cross, cani VTT, cani pédicyle, cani marche, cani enfants
Refreshments and catering on site
Information and registration on ffslc.fr https://courses.ffslc.fr/event-fiche/1069, https://ffslc.fr/reglement-de-course/
L’événement Canicross Lunéville a été mis à jour le 2026-03-02 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS