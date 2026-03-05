Canicross

Lunéville Meurthe-et-Moselle

5e édition organisée par le Lions Club de Lunéville et Sports Canins Lunévillois

Cani cross, cani VTT, cani pédicyle, cani marche, cani enfants

Buvette et restauration sur place

Informations et inscriptions sur ffslc.fr https://courses.ffslc.fr/event-fiche/1069, https://ffslc.fr/reglement-de-course/Tout public

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

5th edition organized by the Lunéville Lions Club and Sports Canins Lunévillois

Refreshments and catering on site

Information and registration on ffslc.fr https://courses.ffslc.fr/event-fiche/1069, https://ffslc.fr/reglement-de-course/

L’événement Canicross Lunéville a été mis à jour le 2026-03-02 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS