Canicross route de Paulhe Millau
Canicross route de Paulhe Millau samedi 7 février 2026.
route de Paulhe SPA de Millau Millau Aveyron
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Venez avec des bénévoles de la SPA pratiquer le canicross avec les chiens à l’adoption. Nous souhaitons ouvrir l’activité aux millavois et vous proposer de vous joindre à nous lors de nos footing en semaine ou le weekend.
Ce groupe est fait pour vous si
-vous aimez les chiens, vous aimez courir
-vous avez un chien et pratiquez déjà ou voulez vous mettre au canicross.
-vous n’avez pas de chien mais vous voulez partager un moment avec eux et pourquoi pas tester le canicross.
-vous avez n’importe quel niveau en course à pied. Le but est de prendre du plaisir à l’activité et de dépenser les toutous. .
