Canicross route de Paulhe Millau

Canicross

route de Paulhe SPA de Millau Millau Aveyron

Gratuit

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Venez avec des bénévoles de la SPA pratiquer le canicross avec les chiens à l’adoption. Nous souhaitons ouvrir l’activité aux millavois et vous proposer de vous joindre à nous lors de nos footing en semaine ou le weekend.

Les sorties sont ouvertes aux Millavois pour des footing en semaine ou le week-end.

Ce groupe est fait pour vous si

-vous aimez les chiens, vous aimez courir

-vous avez un chien et pratiquez déjà ou voulez vous mettre au canicross.

-vous n’avez pas de chien mais vous voulez partager un moment avec eux et pourquoi pas tester le canicross.

-vous avez n’importe quel niveau en course à pied. Le but est de prendre du plaisir à l’activité et de dépenser les toutous. .

