Canicule Francine Peniche Marcounet Paris

Canicule Francine est un trio composé d’un saxophone, d’un violon et d’une contrebasse. Ils usent de leurs instruments de manière non-conventionnelle si bien qu’il est difficile de les distinguer. Chacun d’eux vient avec un attirail électronique particulier qui s’allie grâce à des visuels hypnotiques.

Eolo Andino : saxophone alto, ewi, drum machines.

Sulivan Loiseau : contrebasse électrique, pédales d’effects

Félix Gerbelot : violon, visuels, pédales d’effects

Au coeur de décembre, Canicule Francine est un gros glaçon sur la tête qui fond, une rencontre entre réalité et fiction, un date entre acoustique et électronique.

Le samedi 06 décembre 2025

de 20h00 à 21h30

payant Billetterie : 10 EUR Tout public.

Date(s) : 2025-12-06T20:00:00+02:00_2025-12-06T21:30:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris