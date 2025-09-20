CANIFUN, LE WEEK-END DU CHIEN 4ÈME ÉDITION Causse de Mende Mende

CANIFUN, LE WEEK-END DU CHIEN 4ÈME ÉDITION Causse de Mende Mende samedi 20 septembre 2025.

CANIFUN, LE WEEK-END DU CHIEN 4ÈME ÉDITION

Causse de Mende A proximité de Dinopedia Parc Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

L’association Canifun Le week-end du chien, basé Mende, organise tous les ans un événement destiné à nos amis les chiens.

Deux jours de bonheur à quatre pattes !

Canifun Le week-end du chien propose des concours canins (Tunnel-Cup, Cani-Parcours, Concours de Beauté, Défilé de Déguisements), des démonstrations sportives, des conférences éducatives et un village de professionnels du monde canin.

Un programme riche pour découvrir de nouvelles activités avec son compagnon à quatre pattes, dans une ambiance conviviale et familiale.

Restauration et buvette sur place Parking gratuit

• Site internet https://canifun-lozere.com

• Facebook https://www.facebook.com/canifunleweekendduchien

• Instagram https://www.instagram.com/canifun_lajourneeduchien/ .

Causse de Mende A proximité de Dinopedia Parc Mende 48000 Lozère Occitanie contact@canifun-lozere.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CANIFUN, LE WEEK-END DU CHIEN 4ÈME ÉDITION Mende a été mis à jour le 2025-08-14 par 48-OT Mende