Informations pratiques

Vezins

Canilou’Fest

Les Poteries 15 rue du fief gaudy Vezins Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

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Les Poteries 15 rue du fief gaudy Vezins 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 34 67 15 03 info@canilou.fr

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English :

L’événement Canilou’Fest Vezins a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Choletais