AGENDA · Vezins
Canilou’Fest Les Poteries Vezins
samedi 26 septembre 2026 · Les Poteries · Vezins
Informations pratiques
Vezins
Canilou’Fest
Les Poteries 15 rue du fief gaudy Vezins Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
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Les Poteries 15 rue du fief gaudy Vezins 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 34 67 15 03 info@canilou.fr
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English :
L’événement Canilou’Fest Vezins a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Choletais