UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vezins

Canilou’Fest Les Poteries Vezins

samedi 26 septembre 2026 · Les Poteries · Vezins

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Les Poteries
Adresse
15 rue du fief gaudy
Ville
49340 Vezins
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Vezins

Canilou’Fest

Les Poteries 15 rue du fief gaudy Vezins Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27

  .

Les Poteries 15 rue du fief gaudy Vezins 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 34 67 15 03  info@canilou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Canilou’Fest Vezins a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Choletais