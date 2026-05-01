CANIMARCHE DANS LE CAROUX Rosis
CANIMARCHE DANS LE CAROUX Rosis samedi 9 mai 2026.
Rosis
CANIMARCHE DANS LE CAROUX
Hameau de Douch Rosis Hérault
Tarif : – – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Canimarche à Douch dans le Caroux.
Quand ? Samedi 9 mai au matin. Sur réservation uniquement.
Où ? Départ de Douch, direction les sentiers magiques du Caroux.
️ Au programme de cette ascension
Émerveillement garanti Des paysages à couper le souffle au fur et à mesure de la montée (promis, on oublie presque qu’on grimpe !).
Brûlage de calories On élimine pour mieux recommencer.
Partage & Rires Parce que l’effort, c’est mieux en meute.
Le deal Spécial Maison du Mouflon
C’est nous qui lançons le défi ! Profitez d’un tarif dégressif plus nous sommes nombreux, plus le prix fond.
Participation 35 € par personne.
Le petit + qui fait du bien Au retour, la Maison du Mouflon vous offre le café et des gourmandises pour débriefer de nos exploits ! .
Hameau de Douch Rosis 34610 Hérault Occitanie +33 6 61 22 96 25 gitesdedouch@gmail.com
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English : CANIMARCHE DANS LE CAROUX
Canimarche at Douch in the Caroux.
L’événement CANIMARCHE DANS LE CAROUX Rosis a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34