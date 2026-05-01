Rosis

CANIMARCHE DANS LE CAROUX

Hameau de Douch Rosis Hérault

Tarif : – – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Canimarche à Douch dans le Caroux.

Quand ? Samedi 9 mai au matin. Sur réservation uniquement.

Où ? Départ de Douch, direction les sentiers magiques du Caroux.

️ Au programme de cette ascension

Émerveillement garanti Des paysages à couper le souffle au fur et à mesure de la montée (promis, on oublie presque qu’on grimpe !).

Brûlage de calories On élimine pour mieux recommencer.

Partage & Rires Parce que l’effort, c’est mieux en meute.

Le deal Spécial Maison du Mouflon

C’est nous qui lançons le défi ! Profitez d’un tarif dégressif plus nous sommes nombreux, plus le prix fond.

Participation 35 € par personne.

Le petit + qui fait du bien Au retour, la Maison du Mouflon vous offre le café et des gourmandises pour débriefer de nos exploits ! .

Hameau de Douch Rosis 34610 Hérault Occitanie +33 6 61 22 96 25 gitesdedouch@gmail.com

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English : CANIMARCHE DANS LE CAROUX

Canimarche at Douch in the Caroux.

L’événement CANIMARCHE DANS LE CAROUX Rosis a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34