Canimoun 2026 Chemin de Menasse Saint-Pierre-du-Mont

Canimoun 2026

Chemin de Menasse Centre de Loisirs de Menasse Saint-Pierre-du-Mont Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

5ème édition du cani-Moun;

Les inscriptions uniquement en ligne sont ouvertes.

Ravitaillement sur le parcours et buvette à l’arrivée. .

Chemin de Menasse Centre de Loisirs de Menasse Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 05 30 19 canimoun@gmail.com

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English :

L’événement Canimoun 2026 Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Mont-de-Marsan