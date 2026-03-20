Canimoun 2026 Chemin de Menasse Saint-Pierre-du-Mont
Canimoun 2026 Chemin de Menasse Saint-Pierre-du-Mont dimanche 29 mars 2026.
Canimoun 2026
Chemin de Menasse Centre de Loisirs de Menasse Saint-Pierre-du-Mont Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
5ème édition du cani-Moun;
Les inscriptions uniquement en ligne sont ouvertes.
Ravitaillement sur le parcours et buvette à l’arrivée. .
Chemin de Menasse Centre de Loisirs de Menasse Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 05 30 19 canimoun@gmail.com
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English :
L’événement Canimoun 2026 Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Mont-de-Marsan