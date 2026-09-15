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CANNIBAL MOSQUITOS + SYSTEM BRASS // Qui Sème Le Son par Diff’art Bar le Rouge Gorge Parthenay

vendredi 25 septembre 2026 · Bar le Rouge Gorge · Parthenay

CANNIBAL MOSQUITOS + SYSTEM BRASS // Qui Sème Le Son par Diff’art Bar le Rouge Gorge Parthenay

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Bar le Rouge Gorge
Adresse
6 Rue Béranger
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Parthenay

CANNIBAL MOSQUITOS + SYSTEM BRASS // Qui Sème Le Son par Diff’art

Bar le Rouge Gorge 6 Rue Béranger Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 21:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

SYSTEM BRASS
Un brass band de 8 musiciens en mode cuivré ! Au programme : du rock, du ska, du reggae, des cuivres et une batterie pour ambiancer tout le monde !

CANNIBAL MOSQUITOS
Depuis 2010 les Cannibal Mosquitos survitaminent le Surf Rock’n Roll, et la sortie de 4 albums accompagnés par plus de 250 concerts à travers le monde ont forgé leur réputation. Ne manquez sous aucun prétexte ce trio punk, fan des sixties et de twist !!!   .

Bar le Rouge Gorge 6 Rue Béranger Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46  contact@sallediffart.com

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English : CANNIBAL MOSQUITOS + SYSTEM BRASS // Qui Sème Le Son par Diff’art

L’événement CANNIBAL MOSQUITOS + SYSTEM BRASS // Qui Sème Le Son par Diff’art Parthenay a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine

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