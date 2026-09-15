CANNIBAL MOSQUITOS + SYSTEM BRASS // Qui Sème Le Son par Diff’art Bar le Rouge Gorge Parthenay
vendredi 25 septembre 2026 · Bar le Rouge Gorge · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
CANNIBAL MOSQUITOS + SYSTEM BRASS // Qui Sème Le Son par Diff’art
Bar le Rouge Gorge 6 Rue Béranger Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 21:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
SYSTEM BRASS
Un brass band de 8 musiciens en mode cuivré ! Au programme : du rock, du ska, du reggae, des cuivres et une batterie pour ambiancer tout le monde !
CANNIBAL MOSQUITOS
Depuis 2010 les Cannibal Mosquitos survitaminent le Surf Rock’n Roll, et la sortie de 4 albums accompagnés par plus de 250 concerts à travers le monde ont forgé leur réputation. Ne manquez sous aucun prétexte ce trio punk, fan des sixties et de twist !!! .
Bar le Rouge Gorge 6 Rue Béranger Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com
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English : CANNIBAL MOSQUITOS + SYSTEM BRASS // Qui Sème Le Son par Diff’art
L’événement CANNIBAL MOSQUITOS + SYSTEM BRASS // Qui Sème Le Son par Diff’art Parthenay a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine
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