CANNIBAL MOSQUITOS + SYSTEM BRASS // Qui Sème Le Son par Diff’art Bar le Rouge Gorge Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

CANNIBAL MOSQUITOS + SYSTEM BRASS // Qui Sème Le Son par Diff’art

Bar le Rouge Gorge 6 Rue Béranger Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

SYSTEM BRASS

Un brass band de 8 musiciens en mode cuivré ! Au programme : du rock, du ska, du reggae, des cuivres et une batterie pour ambiancer tout le monde !

CANNIBAL MOSQUITOS

Depuis 2010 les Cannibal Mosquitos survitaminent le Surf Rock’n Roll, et la sortie de 4 albums accompagnés par plus de 250 concerts à travers le monde ont forgé leur réputation. Ne manquez sous aucun prétexte ce trio punk, fan des sixties et de twist !!! .

Bar le Rouge Gorge 6 Rue Béranger Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

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English : CANNIBAL MOSQUITOS + SYSTEM BRASS // Qui Sème Le Son par Diff’art

L’événement CANNIBAL MOSQUITOS + SYSTEM BRASS // Qui Sème Le Son par Diff’art Parthenay a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine