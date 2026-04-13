Cannibales lecteurs, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen
Cannibales lecteurs, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen samedi 25 avril 2026.
Cannibales lecteurs Samedi 25 avril, 10h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
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Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/cannibales-lecteurs-0 »}]
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