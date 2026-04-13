Cannibales lecteurs, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Cannibales lecteurs Samedi 25 avril, 10h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

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Samedi 21 mars : L’ailleurs en littérature

Samedi 25 avril : L’ailleurs en BD

Samedi 16 mai : Jeanne d’Arc, entre fiction et réalité

Samedi 20 juin : Le livre qui vous a donné envie de partir ailleurs

Découvrez la sélection littéraire du mois de mars en bas de cette page.

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/cannibales-lecteurs-0 »}]

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