CANOË « AU CLAIR DE LUNE » Cessenon-sur-Orb 11 juillet 2025 07:00

Hérault

CANOË « AU CLAIR DE LUNE » RD36 Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-07-11

2025-08-08

Descentes crépusculaires de l’Orb en canoë. L’idée, profiter de la lumière de fin de journée et du lever de la pleine lune, pour découvrir les charmes de l’Orb d’une autre manière… Sensations garanties !

Cette activité reste accessible au plus grand nombre et sera également l’occasion d’un petit instant convivial, au bord de l’eau.

Une expérience inoubliable entre rivière, coucher du soleil, et saveurs du terroir !

19h Accueil, équipement, briefing

19h30 Transfert en minibus de Réals vers le départ du parcours

20h15 Balade crépusculaire au fil de l’Orb, accompagnée par un guide (env 1h30 sur l’eau)

Instant dégustation au bord de l’eau, profitez de la vue face au village de Cessenon, à l’occasion d’une pause gourmande…

A prévoir short, maillot de bain, t-shirt, coupe-vent, petite polaire, chaussures d’eau ou de sport ainsi qu’une tenue de rechange

Tout public sachant nager, à partir de 10 ans

Sur réservation. .

RD36

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 61 65

English :

Twilight canoe trips down the Orb. The idea is to take advantage of the light at the end of the day and the rising of the full moon, to discover the charms of the Orb in a different way… Sensations guaranteed!

This activity is accessible to all, and will also provide an opportunity to enjoy a convivial moment by the water.

German :

Dämmerungsabfahrten auf dem Orb mit dem Kanu. Die Idee ist, das Licht am Ende des Tages und den Aufgang des Vollmonds zu nutzen, um die Reize des Orb auf eine andere Art und Weise zu entdecken… Sensationen garantiert!

Diese Aktivität ist für die meisten zugänglich und bietet auch die Gelegenheit für einen gemütlichen Moment am Ufer.

Italiano :

Gite in canoa al crepuscolo lungo l’Orbe. L’idea è di approfittare della luce di fine giornata e del sorgere della luna piena per scoprire il fascino dell’Orbe in modo diverso… Emozioni garantite!

Questa attività è accessibile al maggior numero di persone possibile e sarà anche l’occasione per un momento di amicizia sull’acqua.

Espanol :

Descensos crepusculares en canoa por el Orbe. La idea es aprovechar la luz del final del día y la salida de la luna llena para descubrir los encantos del Orbe de una forma diferente… ¡Emoción garantizada!

Esta actividad, accesible al mayor número de personas posible, será también la ocasión de pasar un rato agradable en el agua.

