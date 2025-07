CANOË AU CRÉPUSCULE SUR L’ORB Cessenon-sur-Orb

CANOË AU CRÉPUSCULE SUR L’ORB

Base de Réals Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : 39 – 39 – EUR

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Qu’est ce qui se passe le 11 Juillet de 19h à 22h30 ?

Et bien on va être sur la période de la pleine lune ??

Et qui dit pleine lune, dit ambiance et couleurs exceptionnelles sur l’Orb. Nous vous proposons donc de découvrir cette ambiance sur l’Orb, autrement, ??? DESCENTE CANOE CRÉPUSCULAIRE ???

Base de Réals Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 61 65 info@base-reals.com

English :

What happens on July 11 from 7pm to 10:30pm?

Well, it’s the time of the full moon?

And with a full moon comes exceptional ambiance and color on the Orb. We invite you to discover this atmosphere on the Orb in a different way, ??? TWILIGHT CANOE DESCENT ???

German :

Was passiert am 11. Juli von 19:00 bis 22:30 Uhr?

Nun, wir werden zur Zeit des Vollmonds unterwegs sein?

Und Vollmond bedeutet, dass die Stimmung und die Farben auf dem Orb außergewöhnlich sind. Wir schlagen Ihnen also vor, diese Stimmung auf dem Orb auf andere Weise zu entdecken, ? KANUFAHRT IN DER DÄMMERUNG ???

Italiano :

Cosa succede l’11 luglio dalle 19.00 alle 22.30?

È il momento della luna piena!

E quando c’è la luna piena, l’atmosfera e i colori sull’Orbe sono eccezionali. Vi offriamo quindi la possibilità di scoprire quest’atmosfera sull’Orbe in un modo diverso LA CANOA CREPUSCOLARE

Espanol :

¿Qué ocurre el 11 de julio de 19:00 a 22:30?

Pues que hay luna llena

Y cuando hay luna llena, la atmósfera y los colores del Orbe son excepcionales. Así que te ofrecemos la oportunidad de descubrir esta atmósfera en el Orbe de una manera diferente, ??? PIRAGÜISMO CREPUSCULAR

