CANOË ET TERROIR Route départementale 108 34190 Laroque

Route départementale 108 34190 Base Canoë Montana Laroque Hérault

Début : 2025-07-17

fin : 2025-08-22

Canoë Montana lance Canoë & Terroir, une journée mêlant descente en canoë, dégustation de vins locaux et soirée festive avec musique (DJ ou Soul/Jazz) et foodtrucks variés. Une expérience conviviale en pleine nature au bord de l’Hérault.

Au programme

→ 13h30 Descente en canoë de 8 km

→ 16h30 Dégustation de vins du Mas Brunet (Pic Saint-Loup)

→ 19h Soirée guinguette avec DJ ou Soul/Jazz + foodtrucks huîtres, brasucade, seiches à la plancha, cuisine portugaise et canadienne.

→ 13h30 Descente en canoë de 8 km

→ 16h30 Dégustation de vins du Mas Brunet (Pic Saint-Loup)

→ 19h Soirée guinguette avec DJ ou Soul/Jazz + foodtrucks huîtres, brasucade, seiches à la plancha, cuisine portugaise et canadienne. .

Route départementale 108 34190 Base Canoë Montana Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 36 76 canoe.montana34@gmail.com

English :

Canoë Montana launches Canoë & Terroir, a day combining canoeing, local wine tasting and a festive evening with music (DJ or Soul/Jazz) and a variety of foodtrucks. A convivial experience in the heart of nature on the banks of the Hérault.

German :

Canoë Montana führt Canoë & Terroir ein, einen Tag, der Kanufahrten, die Verkostung lokaler Weine und einen festlichen Abend mit Musik (DJ oder Soul/Jazz) und verschiedenen Foodtrucks miteinander verbindet. Ein geselliges Erlebnis inmitten der Natur am Ufer des Hérault.

Italiano :

Canoë Montana lancia Canoë & Terroir, una giornata che combina canoa, degustazione di vini locali e una serata di festa con musica (DJ o Soul/Jazz) e una varietà di foodtruck. Un’esperienza conviviale nel cuore della natura sulle rive dell’Hérault.

Espanol :

Canoë Montana lanza Canoë & Terroir, una jornada que combina piragüismo, degustación de vinos locales y una velada festiva con música (DJ o Soul/Jazz) y diversos foodtrucks. Una experiencia de convivencia en plena naturaleza a orillas del Hérault.

