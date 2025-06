Canoë kayak au lever du jour – Gourdon Bas-en-Basset 11 août 2025 06:30

Haute-Loire

Canoë kayak au lever du jour Gourdon Canoë Nature Loisirs Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-11 06:30:00

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-08-11

Descente de la Loire avec un encadrant diplomé de canoë nature Loisirs. Découverte de la faune au lever du jour. Obligation de savoir nager. Adultes et enfants à partir de 12 ans sachant nager.

.

Gourdon Canoë Nature Loisirs

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Descent of the Loire with a qualified canoeing instructor from Canoë Nature Loisirs. Discover the fauna at sunrise. Must know how to swim. Adults and children aged 12 and over who can swim.

German :

Befahren Sie die Loire mit einem diplomierten Betreuer von canoë nature Loisirs. Entdeckung der Tierwelt bei Tagesanbruch. Voraussetzung ist, dass man schwimmen kann. Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren, die schwimmen können.

Italiano :

Un’escursione lungo la Loira con un istruttore di canoa qualificato di Canoë Nature Loisirs. Scoprire la fauna al sorgere del sole. Bisogna saper nuotare. Adulti e bambini a partire dai 12 anni che sanno nuotare.

Espanol :

Descenso del Loira con un monitor de piragüismo titulado de Canoë Nature Loisirs. Descubra la fauna al amanecer. Saber nadar. Adultos y niños a partir de 12 años que sepan nadar.

L’événement Canoë kayak au lever du jour Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron