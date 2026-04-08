Canoë-kayak et stand up paddle mini stage La Roche-Derrien La Roche-Jaudy

La Roche-Jaudy

Canoë-kayak et stand up paddle mini stage

La Roche-Derrien Base Prajou La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-13

Découverte de l’activité, apprentissage des différentes techniques de navigation, sécurité et découverte de la rivière et de son milieu.

Matin ou après-midi, pour les 8-15 ans .

La Roche-Derrien Base Prajou La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 65 09 97

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English :

L’événement Canoë-kayak et stand up paddle mini stage La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose