Canoë-kayak et stand up paddle mini stage La Roche-Derrien La Roche-Jaudy
Canoë-kayak et stand up paddle mini stage La Roche-Derrien La Roche-Jaudy lundi 13 avril 2026.
La Roche-Jaudy
Canoë-kayak et stand up paddle mini stage
La Roche-Derrien Base Prajou La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-13
Découverte de l’activité, apprentissage des différentes techniques de navigation, sécurité et découverte de la rivière et de son milieu.
Matin ou après-midi, pour les 8-15 ans .
La Roche-Derrien Base Prajou La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 65 09 97
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English :
L’événement Canoë-kayak et stand up paddle mini stage La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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