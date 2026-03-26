CANOË KAYAK FORMATION SÉCURITÉ EN EAU VIVE Reals Cessenon-sur-Orb

CANOË KAYAK FORMATION SÉCURITÉ EN EAU VIVE

Reals Base Départementale de Réals Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Le Comité Départemental de l’Hérault de Canoë Kayak et Sport de Pagaie propose, avec le concours de la Ville de Cessenon sur Orb, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, un week-end de formation sécurité en eau vive aux dirigeants, pratiquants, chefs de base, moniteurs… les samedi 11 et dimanche 12 avril à la Base Départementale de Réals. .

Reals Base Départementale de Réals Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie cdck34bryan@gmail.com

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L’événement CANOË KAYAK FORMATION SÉCURITÉ EN EAU VIVE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 HERAULT SPORT