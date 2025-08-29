Canoë-Kayak-Paddle Limoges Base Nautique Limoges

Canoë-Kayak-Paddle Limoges Base Nautique Limoges vendredi 29 août 2025.

Canoë-Kayak-Paddle Limoges

Base Nautique 10 Rue Victor Duruy Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31

Du 11 Juillet au 31 Août les vendredis, samedis et dimanches.

Séance libre de 14h à 18h

Location d’équipements nautiques tous les vendredis, samedis et dimanches (canoë, kayak et paddle). Dernière mise à l’eau à 17h. Les locations sont à l’heure.

Séance encadrée

Les vendredis de 14h à 15h30, sur inscriptions developpement.limoges@asptt.com

Attention

Etre âgé d’au moins 8 ans et savoir nager sur au moins 25 mètres. Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés sur l’eau d’une personne majeure. Avoir des chaussures fermées est obligatoire également.

Savoir respecter les consignes données, les bords de Vienne et les riverains. .

Base Nautique 10 Rue Victor Duruy Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine developpement.limoges@asptt.com

English : Canoë-Kayak-Paddle Limoges

German : Canoë-Kayak-Paddle Limoges

Italiano :

Espanol : Canoë-Kayak-Paddle Limoges

L’événement Canoë-Kayak-Paddle Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Limoges Métropole