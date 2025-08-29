Canoë-Kayak-Paddle Limoges Base Nautique Limoges
Canoë-Kayak-Paddle Limoges Base Nautique Limoges vendredi 29 août 2025.
Canoë-Kayak-Paddle Limoges
Base Nautique 10 Rue Victor Duruy Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31
Du 11 Juillet au 31 Août les vendredis, samedis et dimanches.
Séance libre de 14h à 18h
Location d’équipements nautiques tous les vendredis, samedis et dimanches (canoë, kayak et paddle). Dernière mise à l’eau à 17h. Les locations sont à l’heure.
Séance encadrée
Les vendredis de 14h à 15h30, sur inscriptions developpement.limoges@asptt.com
Attention
Etre âgé d’au moins 8 ans et savoir nager sur au moins 25 mètres. Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés sur l’eau d’une personne majeure. Avoir des chaussures fermées est obligatoire également.
Savoir respecter les consignes données, les bords de Vienne et les riverains. .
Base Nautique 10 Rue Victor Duruy Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine developpement.limoges@asptt.com
English : Canoë-Kayak-Paddle Limoges
German : Canoë-Kayak-Paddle Limoges
Italiano :
Espanol : Canoë-Kayak-Paddle Limoges
L’événement Canoë-Kayak-Paddle Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Limoges Métropole