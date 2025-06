CANOË NATURE ET CHASSE AU TRESOR SUR L’ETANG DU CLÔT Agde 18 juillet 2025 07:00

Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-07-18

fin : 2025-09-10

2025-07-18

2025-09-10

Vous rêvez d’ une aventure ludique ? Suivez-nous…

A bord d’un canoë, vous naviguerez sur la mer, le fleuve Hérault et l’étang du Clôt au coeur de paysages variés. Des balises à énigmes jalonnent le parcours à vous de trouver les réponses pour ouvrir la male et trouver le trésor !

Une aventure immersive et ludique qui séduira les apprentis pirates !

Vous rêvez de partager en famille ou entre amis une aventure ludique ?

Suivez-nous… A bord d’un canoë, vous naviguerez sur la mer, le fleuve Hérault et l’étang du Clôt au coeur de paysages variés et découvrirez les richesses de la faune et la flore de ces sites magnifiques.

Accompagnés par un guide nature, vous apprécierez la biodiversité remarquable de ces espaces naturel.

Des balises à énigmes jalonnent le parcours à vous de trouver les réponses pour ouvrir la male et trouver le trésor !

Une aventure immersive et ludique qui séduira les apprentis pirates !

Prévoir une tenue de rechange et des chaussures d’eau ou de sport

Activité accompagnée par un guide nature et un moniteur canoë diplômé

RDV 17h30 à « Cap Nature » Parking quai Théopile Cornu La Tamarissière

Agde 34300 Hérault Occitanie

English :

Dreaming of a fun adventure? Then come with us…

Aboard a canoe, you’ll navigate the sea, the Hérault river and the Etang du Clôt through a variety of landscapes. Enigma markers line the route: it’s up to you to find the answers to open the male and find the treasure!

An immersive, fun-filled adventure that’s sure to win over apprentice pirates!

German :

Träumen Sie von einem spielerischen Abenteuer? Folgen Sie uns…

An Bord eines Kanus fahren Sie auf dem Meer, dem Fluss Hérault und dem Etang du Clôt inmitten einer abwechslungsreichen Landschaft. Rätselmarkierungen säumen die Strecke: Es liegt an Ihnen, die Antworten zu finden, um das Male zu öffnen und den Schatz zu finden!

Ein immersives und spielerisches Abenteuer, das alle angehenden Piraten begeistern wird!

Italiano :

Sognate un’avventura divertente? Allora venite con noi…

A bordo di una canoa, navigherete sul mare, sul fiume Hérault e sull’Etang du Clôt attraverso una varietà di paesaggi. Indovinelli fiancheggiano il percorso: sta a voi trovare le risposte per aprire il maschio e trovare il tesoro!

È un’avventura coinvolgente e divertente che piacerà sicuramente agli apprendisti pirati!

Espanol :

¿Sueña con una aventura divertida? Entonces ven con nosotros…

A bordo de una canoa, navegarás por el mar, el río Hérault y el Etang du Clôt a través de paisajes variados. Las balizas de acertijos jalonan el recorrido: ¡de ti depende encontrar las respuestas para abrir el macho y encontrar el tesoro!

Se trata de una aventura envolvente y divertida que sin duda atraerá a los aprendices de piratas

