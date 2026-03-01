Canons, le salon des vigneronnes naturelles Agronaute (L’) – Ferme urbaine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 11:00 – 19:00

Gratuit : non 6 € (entrée + verre) Adulte

Venez déguster une sélection exceptionnelle de vins naturels, cidres et spiritueux artisanaux, en présence de plus de 35 productrices venues de toute la France… et d’ailleurs .Au programme :????Dégustations de vins naturels????Cidres et distillatrices naturelles????Restauration engagée et gourmande sur place????Illustrations, magazine Vinofutur et flash tattoos????Projection du film documentaire « Levures Indigènes » de Justine St Lô (samedi et dimanche après-midi)Un week-end festif, engagé et convivial pour découvrir celles qui font vibrer le vin naturel aujourd’hui.L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.Prévente

Agronaute (L’) – Ferme urbaine Île de Nantes Nantes 44200

https://www.lagronaute.fr/ contact@lasauge.fr https://www.helloasso.com/associations/canons/evenements/canons-8?fbclid=IwY2xjawQOYQlleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEejakQ5j-_SUDUWQCdOErtNKjYRnELdKud3DxrhW7uAZqndDUJAv1GSCf7K44_aem_uFwB487-97nYlHb-HUvnhQ



Afficher la carte du lieu Agronaute (L’) – Ferme urbaine et trouvez le meilleur itinéraire

