Canons, le salon des vigneronnes naturelles, Agronaute (L’) – Ferme urbaine, Nantes
Canons, le salon des vigneronnes naturelles, Agronaute (L’) – Ferme urbaine, Nantes samedi 7 mars 2026.
Canons, le salon des vigneronnes naturelles 7 et 8 mars Agronaute (L’) – Ferme urbaine Loire-Atlantique
6 € (entrée + verre)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T11:00:00+01:00 – 2026-03-07T19:00:00+01:00
Fin : 2026-03-08T11:00:00+01:00 – 2026-03-08T19:00:00+01:00
Venez déguster une sélection exceptionnelle de vins naturels, cidres et spiritueux artisanaux, en présence de plus de 35 productrices venues de toute la France… et d’ailleurs .
Au programme :
Dégustations de vins naturels
Cidres et distillatrices naturelles
Restauration engagée et gourmande sur place
Illustrations, magazine Vinofutur et flash tattoos
Projection du film documentaire « Levures Indigènes » de Justine St Lô (samedi et dimanche après-midi)
Un week-end festif, engagé et convivial pour découvrir celles qui font vibrer le vin naturel aujourd’hui.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Prévente
Agronaute (L’) – Ferme urbaine 2 rue du Sénégal – Ancien MIN, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/canons/evenements/canons-8?fbclid=IwY2xjawQOYQlleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEejakQ5j-_SUDUWQCdOErtNKjYRnELdKud3DxrhW7uAZqndDUJAv1GSCf7K44_aem_uFwB487-97nYlHb-HUvnhQ »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/canons/evenements/canons-8?fbclid=IwY2xjawQOYQlleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEejakQ5j-_SUDUWQCdOErtNKjYRnELdKud3DxrhW7uAZqndDUJAv1GSCf7K44_aem_uFwB487-97nYlHb-HUvnhQ »}]
La 8ᵉ édition de Canons célèbre les vigneronnes et leurs pépites naturelles à l’Agronaute. nantes nantes métropole