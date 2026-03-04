Canons, le salon des vigneronnes naturelles, Agronaute (L’) – Ferme urbaine, Nantes

Canons, le salon des vigneronnes naturelles 7 et 8 mars Agronaute (L’) – Ferme urbaine Loire-Atlantique

6 € (entrée + verre)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T11:00:00+01:00 – 2026-03-07T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T11:00:00+01:00 – 2026-03-08T19:00:00+01:00

Venez déguster une sélection exceptionnelle de vins naturels, cidres et spiritueux artisanaux, en présence de plus de 35 productrices venues de toute la France… et d’ailleurs .

Au programme :

Dégustations de vins naturels

Cidres et distillatrices naturelles

Restauration engagée et gourmande sur place

Illustrations, magazine Vinofutur et flash tattoos

Projection du film documentaire « Levures Indigènes » de Justine St Lô (samedi et dimanche après-midi)

Un week-end festif, engagé et convivial pour découvrir celles qui font vibrer le vin naturel aujourd’hui.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Prévente

Agronaute (L’) – Ferme urbaine 2 rue du Sénégal – Ancien MIN, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/canons/evenements/canons-8?fbclid=IwY2xjawQOYQlleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEejakQ5j-_SUDUWQCdOErtNKjYRnELdKud3DxrhW7uAZqndDUJAv1GSCf7K44_aem_uFwB487-97nYlHb-HUvnhQ »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/canons/evenements/canons-8?fbclid=IwY2xjawQOYQlleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEejakQ5j-_SUDUWQCdOErtNKjYRnELdKud3DxrhW7uAZqndDUJAv1GSCf7K44_aem_uFwB487-97nYlHb-HUvnhQ »}]

La 8ᵉ édition de Canons célèbre les vigneronnes et leurs pépites naturelles à l’Agronaute. nantes nantes métropole