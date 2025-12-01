Canopée Boris Vigneron Théâtre Municipal Beaune

Théâtre Municipal 64 Rue de Lorraine Beaune Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2025-12-18 20:00:00

fin : 2025-12-18 22:00:00

2025-12-18

Si tout est musique dans ce spectacle, il ne s’agit pourtant pas vraiment d’un concert. One man show, alors ? Littéralement, ça y ressemble. Numéro de cirque théâtralisé ? Boris Vigneron est acteur et acrobate, alors…

Ce spectacle inclassable met en scène Norenjiv, musicien chanteur dans son concept électro. Seulement, lorsque ses machines lui font défaut, le show vacille, c’est le dépouillement progressif. Le masque tombe mais, au cœur du malaise qui s’installe, naît une relation plus intime avec le public, où l’homme simple se dévoile pour ne laisser bientôt sur scène que l’animal originel.

Un show qui repose sur les contrastes, de l’intime au spectaculaire, entre burlesque et tragédie, bijou d’humour absolument génial et inédit !

De et avec Boris Vigneron, en collaboration avec Manuel Mazurczack, mise en scène Patrick de Valette, regard chorégraphique Sandrine Chaouli, travail zoomorphe Cyril Casmèze, costume, décor Micheline N’Dongondo .

Théâtre Municipal 64 Rue de Lorraine Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 55 61 theatre@mairie-beaune.fr

