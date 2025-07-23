Canopée Saint-André-les-Vergers

Canopée Saint-André-les-Vergers vendredi 6 février 2026.

Canopée

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : 25 – 25 – 26 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Au départ il s’agit d’un concert. Et puis le show musical ne se passe pas comme prévu et glisse vers la confidence de l’artiste qui s’interroge : pourquoi l’espèce humaine est-elle si déconnectée de la nature ?



Dérouté par la puissance de l’imprévu qui surgit en plein spectacle, le show-man perd son masque et l’homme simple se révèle puis se métamorphose ; le fantastique s’infuse dans la musique, dans le jeu et l’interprète dépossédé de ses paillettes, de son costume et de son instrument est enfin mis à nu.



Que lui reste-t-il alors à nous transmettre ? Peut-être la beauté, la force et la tranquille sagesse de nos origines.



Extraits de presse

>> Le Figaro : Un spectacle musical, drôle et inclassable. Après avoir fasciné et dérouté, Boris Vigneron émeut et fait réfléchir.

>> La Terrasse : À couper le souffle ! Un bel éloge de la réconciliation avec la nature.

>> Sortiz : Humour, talent et discours construit sur l’écologie sont les 3 piliers de ce show foncièrement original. Un objet théâtral non identifié proprement fascinant.

>> L’Œil de S : Une performance insolite et bluffante. Une pépite d’inventivité menée par un artiste audacieux dont le talent est un véritable diamant brut

Réservation du 01-06-2025 au 04-09-2025 réservé aux adhérents saison 2025-2026 ; A partir du 04-09-2025 tout public .

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 6 12 93 59 51 contact@theatrelequai.fr

