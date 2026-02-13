Canopée, Salle Jean-Favre, Langres

Canopée Mardi 10 mars, 20h30 Salle Jean-Favre Haute-Marne

Tarif plein 19€ Tarif adhérent 12€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T20:30:00+01:00 – 2026-03-10T21:40:00+01:00

Fin : 2026-03-10T20:30:00+01:00 – 2026-03-10T21:40:00+01:00

Le masque tombe, mais au cœur du malaise qui s’installe, naît une relation plus intime avec le public, où l’homme simple se dévoile.

Et quand le spectacle reprend, c’est autour de l’accident qu’il se joue, épluchant encore, après le costume, celui-là même qui le portait pour ne laisser bientôt sur scène que l’animal originel…

Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 86 86 76 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tintamars.com »}]

Ce spectacle inclassable met en scène Norenjiv, musicien chanteur dans son concept électro… Seulement lorsque ses machines lui font défaut, le show vacille, c’est le dépouillement progressif. Tout public / Famille Spectacle musical

©Canopée- Fabienne Rappeneau