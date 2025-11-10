Can’t Ouvèze Nyons

Can’t Ouvèze

16 rue de la Résistance Nyons Drôme

Début : 2025-11-10 17:00:00

2025-11-10

Festival d’automne 2025 Can’t Ouvèze .

Au programme Haendel, Vivaldi et galuppi.

16 rue de la Résistance Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com

English :

Autumn Festival 2025 Can’t Ouvèze .

On the program: Handel, Vivaldi and Galuppi.

German :

Herbstfestival 2025 Can’t Ouvèze .

Auf dem Programm stehen Händel, Vivaldi und galuppi.

Italiano :

Festival d’autunno 2025 Can’t Ouvèze .

Il programma comprende Handel, Vivaldi e Galuppi.

Espanol :

Festival de Otoño 2025 Can’t Ouvèze .

El programa incluye a Haendel, Vivaldi y Galuppi.

