Canta de Joia Fanlac
Canta de Joia Fanlac vendredi 26 septembre 2025.
Canta de Joia
Eglise Fanlac Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Vibrez aux douces sonorités de la chorale « Canta de Joia ». Chants du monde par l’ensemble vocal de Bars. Chef de choeur Martina Henrich. Entrée Libre au chapeau.
Découvrez la chorale « Canta de Joia ». Chants sacrés, chants du monde par l’ensemble vocal de Bars.
Unique en son genre, Canta de Joia est une chorale composée d’une cinquantaine de choristes débutants et semi-professionnel et de musiciens (harpe, flute, saxophone, percussions, piano).
Chef de choeur Martina Henrich. .
Eglise Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 72 11 mairie@lachapelle-aub.fr
English : Canta de Joia
Vibrate to the sweet sounds of the « Canta de Joia » choir. World songs by the Bars vocal ensemble. Choir director: Martina Henrich. Free admission by hat.
German : Canta de Joia
Vibrieren Sie zu den sanften Klängen des Chors « Canta de Joia ». Lieder aus aller Welt vom Vokalensemble aus Bars. Chorleiterin: Martina Henrich. Freier Eintritt mit Hut.
Italiano :
Godetevi i dolci suoni del coro « Canta de Joia ». Canzoni da tutto il mondo eseguite dall’ensemble vocale Bars. Direttore: Martina Henrich. Ingresso libero.
Espanol : Canta de Joia
Disfrute de los dulces sonidos del coro « Canta de Joia ». Canciones de todo el mundo a cargo del conjunto vocal Bars. Directora: Martina Henrich. Entrada gratuita.
L’événement Canta de Joia Fanlac a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère