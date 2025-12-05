Cantabile | Chants de Noël Eymet

Cantabile | Chants de Noël

Place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Cantabile d’Eymet, la chorale franco-anglaise à voix mixtes, a le plaisir d’annoncer qu’elle chantera sur la Place d’Eymet. Elle sera accompagnée des enfants de l’école primaire Notre Dame et, pour la première fois, de l’orchestre de l’école secondaire Georges et Marie Bousquet.

Nous avons établi une belle tradition qui consiste à partager la joie des fêtes avec la communauté d’Eymet et ses environs. Nous chanterons entre autres des chants de Noël traditionnels.

Vous êtes les bienvenus ! .

Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 11 18 54 espadrillon@icloud.com

