CANTABILE – Machado Novo Trio – Como as Flores Auditorium du Conservatoire de Gennevilliers Gennevilliers

CANTABILE – Machado Novo Trio – Como as Flores Auditorium du Conservatoire de Gennevilliers Gennevilliers mercredi 19 novembre 2025.

CANTABILE – Machado Novo Trio – Como as Flores Mercredi 19 novembre, 20h00 Auditorium du Conservatoire de Gennevilliers Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T20:00:00 – 2025-11-19T23:00:00

Fin : 2025-11-19T20:00:00 – 2025-11-19T23:00:00

Le temps du trio revient toujours de façon rituelle et cyclique. Très peu d’idées ou de couleurs musicales résistent à cette forme. Elle permet d’envisager la musique avec un équilibre très singulier.

« Como as Flores est ma quatrième immersion dans cette passionnante alchimie. Après mes débuts avec un trio de facture « classique jazz » avec les frères Moutin, fraîchement sorti de mes études musicales, s’est imposé un trio qui a porté le titre de Sœurs de sang, composé de Jacques Mahieux et Jean-Philippe Viret. Puis est arrivée le trio Ruffle swing illustrant une façon actuelle d’entendre cet « éternel » et jubilatoire piano-contrebasse-batterie, avec François Merville et Henning Sieverts.

Pour Como as Flores (« comme les fleurs » en portugais), j’invite le percussionniste Ze Luis Nascimento qui, à mi-chemin entre la batterie et les percussions digitales, apportera cette nuance indispensable à mon esthétique aujourd’hui. J’invite également le contrebassiste Claude Tchamitchian pour son sens transversal de la musique répondant à mes compositions ouvertes sur les mondes des jazz actuels. Une musique de clarté et de poésie sous-tendue par des petites danses immuables et de belles plages de transes rythmiques. » Jean-Marie Machado

L’ensemble CANTABILE est conventionné par la DRAC Ile-de-France en 2023-2024-2025

Auditorium du Conservatoire de Gennevilliers 13, rue Louis Calmel 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France

Jean-Marie Machado – piano, Claude Tchamitchian – contrebasse, Ze Luis Nascimento – percussions jazz musique

Cecil Mathieu