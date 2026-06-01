Cantada occitana pour tous à Noueilles, Salle des fêtes de Noueilles, Noueilles

Cantada occitana pour tous à Noueilles Lundi 15 juin, 19h00 Salle des fêtes de Noueilles Haute-Garonne

Gratuit, sans inscription et ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-15T19:00:00+02:00 – 2026-06-15T23:29:00+02:00

Fin : 2026-06-15T19:00:00+02:00 – 2026-06-15T23:29:00+02:00

Partage de chants du Lauragais…

et d’ailleurs

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Nous chanterons ensemble des chansons restées présentes dans le repertoire local (Le boièr, Les esclòps, Se canta, La quina, etc.), mais aussi de nombreuses autres moins connues bien que collectées dans le Lauragais, et que nous avons a chœur de faire connaître. Enfin, nous avons également sélectionné quelques chansons tirées du répertoire occitan, au-delà du Lauragais.

Les paroles seront projetées sur un écran.

Nous invitons à un échange : n’hésitez pas à amener vos cahiers et à nous proposer vos chansons ou vos versions.

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Gratuit, sans inscription et ouvert à tous.

19 h 30 : Repas partagé tiré du sac

20 h 30 : Début de la Cantada

Contact : Marie-Hélène – 06 32 90 31 96

Salle des fêtes de Noueilles 4 Moutounie, 31450 Noueilles Noueilles 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 32 90 31 96 »}, {« type »: « email », « value »: « info@noueilles.fr »}]

L’association Païs de Cocanha et la Médiathèque de Noueilles invitent à une soirée « Cantada occitana » ouverte à tous, le lundi 15 juin à partir de 19 h 15 à la salle des fêtes.

païs de cocanha