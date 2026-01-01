Cantates de Jean-Sébastien Bach Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

La soirée débute par la cantate BWV 51 (Jauchzet Gott in allen landen), célèbre pour le duo soprano / trompette qu’elle met en lumière, et se termine par la cantate BWV 131 (Aus der tiefe rufe ich) pour chœur et orchestre.

L’ensemble vocal Opella Nova rassemble de jeunes chanteurs âgés de 18 à 35 ans, issus de formations vocales exigeantes. Il se consacre principalement au répertoire contemporain et à la création, avec la volonté d’accompagner le renouvellement de l’art choral. Opella Nova porte également une dimension solidaire, en s’impliquant régulièrement dans des concerts à vocation caritative.

L’ensemble instrumental Opus 14 du conservatoire.

Hautbois : Victoire Delnatte, violon : Morgane Dupuy, alto : Sabine Delille, violoncelle : Clémence Baillot d’Estivaux

Cantate BWV 51 : Soprano : Claire Fraysse, trompette : Michel Barré, direction : Ludovic Rucosa

Cantate BWV 131 : l’ensemble Opella Nova, Ténor : Benjamin Allart, Basse : Angelo Heck, Victoire Delnatte : direction : Béatrice Warcollier

A noter : Le concert sera précédé d’un lever de rideau par les élèves flûtistes à bec – classe de Marion Fermé

Programme :

Contrapunctus 1, dans l’Art de la Fugue

Cantate BWV 51 – Jauchzet Gott in allen Landen

Immortal Bach de Knut Nystedt

Cantate BWV 131 – Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir

Dans le cadre de la 1ère semaine de la voix du 12 au 17 janvier 2026, organisation d’un concert Chœur et orchestre

Le jeudi 15 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Sous réserve de places disponibles

Tout public.

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS



