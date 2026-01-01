Cantates de Jean-Sébastien Bach Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS
Cantates de Jean-Sébastien Bach Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS jeudi 15 janvier 2026.
La soirée débute par la cantate BWV 51 (Jauchzet Gott in allen landen), célèbre pour le duo soprano / trompette qu’elle met en lumière, et se termine par la cantate BWV 131 (Aus der tiefe rufe ich) pour chœur et orchestre.
L’ensemble vocal Opella Nova rassemble de jeunes chanteurs âgés de 18 à 35 ans, issus de formations vocales exigeantes. Il se consacre principalement au répertoire contemporain et à la création, avec la volonté d’accompagner le renouvellement de l’art choral. Opella Nova porte également une dimension solidaire, en s’impliquant régulièrement dans des concerts à vocation caritative.
L’ensemble instrumental Opus 14 du conservatoire.
Hautbois : Victoire Delnatte, violon : Morgane Dupuy, alto : Sabine Delille, violoncelle : Clémence Baillot d’Estivaux
Cantate BWV 51 : Soprano : Claire Fraysse, trompette : Michel Barré, direction : Ludovic Rucosa
Cantate BWV 131 : l’ensemble Opella Nova, Ténor : Benjamin Allart, Basse : Angelo Heck, Victoire Delnatte : direction : Béatrice Warcollier
A noter : Le concert sera précédé d’un lever de rideau par les élèves flûtistes à bec – classe de Marion Fermé
Programme :
Contrapunctus 1, dans l’Art de la Fugue
Cantate BWV 51 – Jauchzet Gott in allen Landen
Immortal Bach de Knut Nystedt
Cantate BWV 131 – Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir
Dans le cadre de la 1ère semaine de la voix du 12 au 17 janvier 2026, organisation d’un concert Chœur et orchestre
Le jeudi 15 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit
Sous réserve de places disponibles, il vous appartient impérativement de réserver sur le lien ci-dessous
Tout public.
Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS
