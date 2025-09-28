Cantates et sonates pour voix et quintet baroque: Bach, Vivaldi, Pachelbel, Boismortier Vauvenargues

Cantates et sonates pour voix et quintet baroque: Bach, Vivaldi, Pachelbel, Boismortier Vauvenargues dimanche 28 septembre 2025.

Cantates et sonates pour voix et quintet baroque: Bach, Vivaldi, Pachelbel, Boismortier

Dimanche 28 septembre 2025 de 18h à 19h30.
Pot d’amitié. Eglise de Vauvenargues Vauvenargues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 18:00:00
fin : 2025-09-28 19:30:00

Date(s) :
2025-09-28

Cantates et sonates pour voix et quintet baroque
Ensemble Cosa Sento Barocco
Œuvres de JS Bach, Vivaldi, Pachelbel, Boismortier
Au programme:
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Et in unum (Messe en Si BWV 232)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Geist und Seele wird verwirret (BWV 35)
Sinfonia I Aria Recit Aria Sinfonia II

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Süsser Trost (BWV 151)

Johann Pachelbel (1653-1706)
Canon en ré

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Gloria Patri (Nisi dominus)

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)
Quattro Sonata in a minor Op.34 No.6

Johann Rudolf Ahle (1625-1673)
Bleib bei uns, denn es will Abend werden   .

Eglise de Vauvenargues Vauvenargues 13126 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 66 02 30  musiqueavauvenargues@bbox.fr

English :

Cantatas and sonatas for voice and baroque quintet
Ensemble Cosa Sento Barocco
works by JS Bach, Vivaldi, Pachelbel, Boismortier

German :

Kantaten und Sonaten für Singstimme und Barockquintett
Ensemble Cosa Sento Barocco
werke von JS Bach, Vivaldi, Pachelbel, Boismortier

Italiano :

Cantate e sonate per voce e quintetto barocco
Ensemble Cosa Sento Barocco
opere di JS Bach, Vivaldi, Pachelbel e Boismortier

Espanol :

Cantatas y sonatas para voz y quinteto barroco
Ensemble Cosa Sento Barocco
obras de JS Bach, Vivaldi, Pachelbel y Boismortier

L’événement Cantates et sonates pour voix et quintet baroque: Bach, Vivaldi, Pachelbel, Boismortier Vauvenargues a été mis à jour le 2025-09-15 par Provence Tourisme