Cantates et sonates pour voix et quintet baroque: Bach, Vivaldi, Pachelbel, Boismortier Vauvenargues dimanche 28 septembre 2025.
Dimanche 28 septembre 2025 de 18h à 19h30.
Pot d’amitié. Eglise de Vauvenargues Vauvenargues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Cantates et sonates pour voix et quintet baroque
Ensemble Cosa Sento Barocco
Œuvres de JS Bach, Vivaldi, Pachelbel, Boismortier
Au programme:
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Et in unum (Messe en Si BWV 232)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Geist und Seele wird verwirret (BWV 35)
Sinfonia I Aria Recit Aria Sinfonia II
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Süsser Trost (BWV 151)
Johann Pachelbel (1653-1706)
Canon en ré
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Gloria Patri (Nisi dominus)
Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)
Quattro Sonata in a minor Op.34 No.6
Johann Rudolf Ahle (1625-1673)
Bleib bei uns, denn es will Abend werden .
Eglise de Vauvenargues Vauvenargues 13126 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 66 02 30 musiqueavauvenargues@bbox.fr
English :
Cantatas and sonatas for voice and baroque quintet
Ensemble Cosa Sento Barocco
works by JS Bach, Vivaldi, Pachelbel, Boismortier
German :
Kantaten und Sonaten für Singstimme und Barockquintett
Ensemble Cosa Sento Barocco
werke von JS Bach, Vivaldi, Pachelbel, Boismortier
Italiano :
Cantate e sonate per voce e quintetto barocco
Ensemble Cosa Sento Barocco
opere di JS Bach, Vivaldi, Pachelbel e Boismortier
Espanol :
Cantatas y sonatas para voz y quinteto barroco
Ensemble Cosa Sento Barocco
obras de JS Bach, Vivaldi, Pachelbel y Boismortier
