Cantates funèbres – Conservatoire de Nantes Nantes, 24 mai 2025 16:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 16:00 – 17:15

Gratuit : oui Gratuit. Billetterie en ligne 15 jours avant l’événement.

Avec 60 élèves du département de musique ancienne, le chœur mixte et chœur de chambre du Conservatoire de Nantes. Programme : Cantate « Du aber Daniel » de Georg Philipp TelemannCantate « Gottes Zeit » de Johann Sebastian BachMotet « Jesu mein Lebens Licht » de Johann Sebastian Bach La mort est une présence silencieuse qui accompagne les sociétés humaines depuis les origines. Elle ébranle nos certitudes, interroge nos croyances, et chaque fois, elle nous ramène inéluctablement au temps. Comment, dans un tel contexte, les compositeurs répondent-ils à cette question fondamentale de l’existence humaine ?À travers trois œuvres majeures de la liturgie luthérienne allemande du XVIIIe siècle, cet événement nous plonge dans l’univers musical de deux figures incontournables de cette époque : le très célèbre en son temps Georg Philipp Telemann et l’éternel Johann Sebastian Bach.La cantate « Du aber Daniel » de Telemann et les œuvres de Bach, la cantate « Gottes Zeit » et le motet « Jesu mein Lebens Licht », offrent chacun une approche musicale et spirituelle différente de la mort et du passage du temps. Ces pièces sont des témoignages poignants de la foi et de la réflexion face à la finitude humaine.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://www.billetweb.fr/cantates-funebres