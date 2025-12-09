Cantem Nadau chants de Noël en Béarnais Eglise de Laroin Laroin

Cantem Nadau chants de Noël en Béarnais

Eglise de Laroin 31 rue principale Laroin Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Un concert de chants de Noël Béarnais avec les chanteurs de l’Esquirèta et les musiciens de la Cobla.

Vente de vin chaud au profit de La Passem: course de relais pour la transmission du Béarnais. .

