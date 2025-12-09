Cantem Nadau chants de Noël en Béarnais Eglise de Laroin Laroin
Cantem Nadau chants de Noël en Béarnais Eglise de Laroin Laroin mardi 16 décembre 2025.
Cantem Nadau chants de Noël en Béarnais
Eglise de Laroin 31 rue principale Laroin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Un concert de chants de Noël Béarnais avec les chanteurs de l’Esquirèta et les musiciens de la Cobla.
Vente de vin chaud au profit de La Passem: course de relais pour la transmission du Béarnais. .
Eglise de Laroin 31 rue principale Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 02 03 61
English : Cantem Nadau chants de Noël en Béarnais
L’événement Cantem Nadau chants de Noël en Béarnais Laroin a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Pau