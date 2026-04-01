Saint-Médard

Cantem Tots

Salle communale Saint-Médard Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez découvrir 8 groupes de polyphonie Béarnaise et chanter avec eux, suivi d’un repas proposé par Anim’oc de la calandreta d’Ortès. .

Salle communale Saint-Médard 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 41 17 48

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English : Cantem Tots

L’événement Cantem Tots Saint-Médard a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Béarn