Cantem Tots Saint-Médard
Cantem Tots Saint-Médard samedi 18 avril 2026.
Saint-Médard
Cantem Tots
Salle communale Saint-Médard Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez découvrir 8 groupes de polyphonie Béarnaise et chanter avec eux, suivi d’un repas proposé par Anim’oc de la calandreta d’Ortès. .
Salle communale Saint-Médard 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 41 17 48
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English : Cantem Tots
L’événement Cantem Tots Saint-Médard a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Béarn
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