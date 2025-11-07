Cantéra a Ciutat Place François Recaborde Pau
Cantéra a Ciutat Place François Recaborde Pau vendredi 7 novembre 2025.
Cantéra a Ciutat
Place François Recaborde Estanquet Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Chaque premier vendredi du mois, venez chanter à l’Estanquet et partager un moment de convivialité autour du chant polyphonique ! .
Place François Recaborde Estanquet Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34
English : Cantéra a Ciutat
German : Cantéra a Ciutat
Italiano :
Espanol :
L’événement Cantéra a Ciutat Pau a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Pau