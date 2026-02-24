Cantèra au Comptoir avec Lise Massal et Tutte Quante Archipel 49 La Maison du Chant, des Musiques et des Contes Marseille 4e Arrondissement

Cantèra au Comptoir avec Lise Massal et Tutte Quante

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 19h30. Archipel 49 La Maison du Chant, des Musiques et des Contes 49 rue Chape Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-06 19:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Bienvenu-e-s au bar de La Maison du Chant Archipel pour une soirée cantèra à ne pas manquer ! Tutte Quante et Lise Massal seront les hôtesses de la soirée

ramène tes potes, tes carnets de chants , ta voix, ton répertoire préféré et de quoi grignoter !

‍La cantèra est un moment de convivialité pendant lequel se réunissent des chanteurs pour entonner des chants polyphoniques et les partager. La cantèra peut être spontanée, elle peut aussi être initiée, organisée de manière à perpétuer la transmission et la pratique des chants polyphoniques.Le collectage et la transmission des chants, la pratique de la polyphonie sont les socles de notre travail ; c’est pourquoi, nous saisissant de l’opportunité de la convivialité du comptoir nous initions, un vendredi par mois, les cantèras.



Ce soir là, l’entrée est libre à qui veut chanter et/ou écouter chanter, à qui veut croiser les voix, partager les répertoires. Chacun amène sa voix, ses oreilles, de quoi manger … .

Archipel 49 La Maison du Chant, des Musiques et des Contes 49 rue Chape Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@archipel49.fr

English :

Welcome to the bar at La Maison du Chant Archipel for a cantèra evening you won’t want to miss! Tutte Quante and Lise Massal will host the evening

bring your buddies, your songbooks, your voice, your favorite repertoire and a snack!

