UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Morlaàs

Cantère Au Pais Morlaàs

mardi 6 octobre 2026 · Au Pais · Morlaàs

Cantère Au Pais Morlaàs

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Au Pais
Adresse
15 Place sainte Foy
Ville
64160 Morlaàs
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Morlaàs

Cantère

Au Pais 15 Place sainte Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:00:00
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-06

De non pas mancar !
(A ne pas manquer ! )
Ua hèita, un navèth lòc, lo plaser de cantar amassa !
( Un évènement, un nouveau lieu, le plaisir de chanter ensemble ! )   .

Au Pais 15 Place sainte Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 36 59 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cantère

L’événement Cantère Morlaàs a été mis à jour le 2026-08-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

À voir aussi à Morlaàs (Pyrénées-Atlantiques)