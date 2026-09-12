AGENDA · Morlaàs
Cantère Au Pais Morlaàs
mardi 6 octobre 2026 · Au Pais · Morlaàs
Informations pratiques
Morlaàs
Cantère
Au Pais 15 Place sainte Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:00:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
De non pas mancar !
(A ne pas manquer ! )
Ua hèita, un navèth lòc, lo plaser de cantar amassa !
( Un évènement, un nouveau lieu, le plaisir de chanter ensemble ! ) .
Au Pais 15 Place sainte Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 36 59
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English : Cantère
L’événement Cantère Morlaàs a été mis à jour le 2026-08-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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