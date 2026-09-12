Cantère Au Pais Morlaàs

Informations pratiques

Morlaàs

Cantère

Au Pais 15 Place sainte Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

De non pas mancar !

(A ne pas manquer ! )

Ua hèita, un navèth lòc, lo plaser de cantar amassa !

( Un évènement, un nouveau lieu, le plaisir de chanter ensemble ! ) .

Au Pais 15 Place sainte Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 36 59

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English : Cantère

L’événement Cantère Morlaàs a été mis à jour le 2026-08-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran